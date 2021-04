Hockey sur glace : Les play-offs de National League dans une «double-bulle»

Les quarts de finale débutent mardi soir. Mais les acteurs appliquent depuis le 3 avril, un concept de protection plus strict qu’en saison régulière.

Pour minimiser les risques de quarantaine collective et parce qu’il n’était « pas possible financièrement » d’organiser ces play-off s sous cloche façon NHL, la Ligue a mis sur pied un concept de « double-bulle » , avec des mesures de protection plus exigeantes qu’en saison régulière et un calendrier de matches flexibles (best of 7 en quarts, puis best of 5 dès les demies, dans l’idéal).