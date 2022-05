Hockey sur glace: Les play-off de NHL sont finis pour Josi et Nashville

Les play-off de NHL 2022 sont terminés pour Roman Josi (31 ans) et les Nashville Predators. Dans la nuit de lundi à mardi, le club du Tennessee a essuyé un quatrième revers devant Colorado en quarts de finale de la Conférence Ouest au Bridgestone Arena (3-5) et a été balayé par l’Avalanche dans une série au meilleur des sept duels (0-4).

L’équipe entraînée par John Hynes, qui a dû composer sans son gardien No 1, le Finlandais Juuse Saros (blessé), durant ces parties éliminatoires, menait 3-2 à la 44e minute avant de céder dans la dernière ligne droite d’un acte dominé par l’Avalanche (31-38 dans la statistique des tirs cadrés). Décisif, le défenseur albertain Cale Makar, l’un des rivaux de Josi, dans la course au trophée Norris, qui sera mis au meilleur arrière de la ligue durant la portion régulière du calendrier, a marqué un but en plus de collecter deux assists.