Hockey: Les play-off s’éloignent pour Nashville en NHL

Dévoré par Dallas au American Airlines Center dans la nuit de lundi à mardi (5-1), Nashville a gaspillé l’un de ses derniers jokers dans la course à la qualification pour les séries éliminatoires du championnat de NHL.Alors qu’il a encore six rencontres à disputer dans la portion régulière du calendrier d’une ligue où la victoire est récompensée de deux unités, le club du Tennessee accuse un passif de cinq points sur l’équipe classée 8e dans l’Association de l’Ouest (Winnipeg).

Le défi s’annonce périlleux pour les Predators privés de plusieurs pièces importantes pour des raisons médicales. C’est ainsi, par exemple, que le défenseur bernois Roman Josi (32 ans) n’a plus chaussé ses parties depuis le 18 mars. C’est ainsi encore que l’Ontarien Matt Duchene et que le Suédois Filip Forsberg, les habituels deux premiers joueurs de centre de l’entraîneur en chef John Hynes, sont indisponibles.

Robertson, force 100

Au Texas, les Stars ont profité de l’aubaine et célébré leur premier joueur à 100 points depuis Dino Ciccarelli en 1986-1987. Auteur d’un but et crédité de trois mentions d’aide, l’ailier gauche américain Jason Robertson (23 ans) n’est que le quatrième joueur de l’histoire de la franchise (autrefois les Minnesota North Stars) à atteindre ce plateau prestigieux.