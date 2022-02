Brésil – Les pluies monstres dans l’Etat de Sao Paulo ont fait au moins 28 morts

Brésil : Les pluies monstres dans l’État de São Paulo ont fait au moins 28 morts

Quatre nouveaux corps ont été découverts après les glissements de terrain et les inondations qui ont frappé l’État le plus peuplé du Brésil.

Le bilan des inondations et glissements de terrain causés par les pluies torrentielles dans l’État de São Paulo (sud-est), le plus peuplé du Brésil, s’est encore alourdi, avec quatre nouveaux décès confirmés mercredi par les autorités, 28 au total.

Un autre nouveau décès a été recensé à Franco Morato, à 25 km au nord de São Paulo, portant le bilan total à 28 morts – dont huit enfants – et sept blessés.

La Défense civile a précisé que près de 3000 personnes ont perdu leur logement à cause des pluies diluviennes. De nouvelles précipitations sont attendues ces prochains jours.

Le président Jair Bolsonaro et plusieurs de ses ministres ont survolé les zones les plus touchées de l’État de São Paulo mardi et ont rencontré les autorités locales.