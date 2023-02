Yverdon (VD): Les plupart des cyclistes respectent la loi

Les règles pour les vélos sont claires

Un cycliste doit utiliser un vélo équipé d’un éclairage non clignotant et non éblouissant, allumé même en journée, de couleur blanche à l’avant et rouge à l’arrière. Un catadioptre blanc d’une surface de 10 cm2 doit être posé à l’avant du vélo et un rouge à l’arrière. L’état général du cycle doit être bon, les freins doivent fonctionner et être suffisamment puissants pour stopper le vélo. Pour terminer, les pneus avec de la toile apparente ne sont pas conformes et présentent un danger accru de crevaison. Quant au port du casque, il n’est obligatoire que pour les utilisateurs de vélos électriques se déplaçant à une vitesse supérieure à 25 km/h, mais il est vivement recommandé pour l’ensemble des cyclistes.