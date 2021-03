Des transats, des parasols. Une piscine à débordement dont l’extrémité se confond avec l’horizon si bleu de la mer Égée. Nous prenons le soleil sur la terrasse de l’hôtel Verina Astra, sur l’île de Sifnos (photo en tête de cet article). En réalité, nous sommes à la page 229 de «Great Escapes Greece - The Hotel Book» (Éd. Taschen), un beau livre sorti en février. Au fil des 360 pages de l’ouvrage, son auteure, Angelika Taschen, nous entraîne dans les plus beaux hôtels du Péloponnèse et de l’archipel.