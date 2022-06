Le lac d’Arnon, près de Gstaad (BE), est un coin idéal pour la randonnée, la natation et le barbecue. Destination Gstaad/Mattias Nutt

vacances en Suisse : Les plus beaux lacs cachés dans les Alpes suisses

Si vous ne supportez plus la canicule, vous devriez peut-être aller à la montagne. Voici six lacs où échapper à la touffeur et à la horde de baigneurs.