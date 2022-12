Voici les plus beaux marchés de Noël de Suisse

En décembre, on sillonne les cantons suisses en visitant leurs marchés de Noël féeriques.

PAS LE PÔLE NORD. MAIS PRESQUE! : Les plus beaux marchés de Noël de Suisse

Si là où vous vous tenez, il y a un haut-parleur qui diffuse «All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey, toutes les odeurs de Noël se répandent dans l’air et que l’on est prêt à attendre volontairement vingt minutes pour un vin chaud, c’est que vous vous trouvez en plein milieu d’un marché de Noël.

Et il y en a de nombreux à travers le pays. Pour ne rien rater, suivez le guide. Ces marchés de Noël valent vraiment la peine d’être visités.

Montreux Noël (VD)

Directement sur la promenade au bord du lac Léman se trouve le marché de Noël avec ses 172 chalets en bois. L’offre va de l’atelier de bougies au chalet de raclette. Si vous arrivez à la bonne heure (17h , 18h et 19h), vous pourrez même apercevoir le Père Noël dans son traîneau volant au-dessus des passants.

Où: Grand-Rue 24, 1820 Montreux

Plus d’infos: ici

Marché de Noël d’Einsiedeln (SZ)

Einsiedeln est un village monastique plein de charme, comme l’indique le site internet de la commune. Cette affirmation se vérifie surtout pendant la période de l’avent. Devant le monastère illuminé, les stands sont serrés les uns contre les autres et proposent un grand choix de cadeaux faits main ainsi que des plats chauds pour les petites et grandes faims.

Où: place de l’abbaye, 8840 Einsiedeln

Plus d’infos: ici

Village de Noël zurichois

Comme si le pompeux opéra de style néobaroque n’était pas déjà une attraction suffisante, le village de Noël de Zurich, sur la Sechseläutenplatz, nous émerveille encore plus. Un sapin de Noël géant, un manège pour enfants digne d’un conte de fées, des plats du monde entier et de nombreuses petites idées de cadeaux pour les amis, les membres de la famille, les collègues de bureau - ou nous-mêmes.

Où: Sechseläutenplatz, 8001 Zurich

Plus d’infos: ici

Marché de Noël de Lucerne

Pour la 13e fois, le marché de Noël de Lucerne se tient un peu à l’écart de l’agitation des rues commerçantes. Environ 70 stands différents se rassemblent sur la Franziskanerplatz et proposent des cadeaux tels que des bijoux en argent, des coussins parfumés ou des ustensiles de pâtisserie ou des friandises. Les incontournables? Les raviolis de House of Momos (stand 50) et les pains au saumon de Karl Koch (stands 18/19).

Où: Franziskanerplatz, 6003 Lucerne

Plus d’infos: ici

Marché de Noël de Bâle sur la Münsterplatz

Si vous tombez sur un sapin de Noël magnifiquement décoré lors de ce marché, vous devez connaître l’information suivante: Ce sapin a été décoré par Johann Wanner. Mais qui est Johann Wanner? Cet homme de plus de 80 ans est considéré comme un spécialiste en matière de Noël. Son magasin de décoration de sapins est culte depuis plusieurs années à Bâle et il a déjà montré son savoir-faire au Vatican et auprès de la reine d’Angleterre.

Où: Münsterplatz, 4001 Bâle

Plus d’infos: ici

Noël au Jardin à Genève

Pendant le mois de décembre, le Jardin anglais de Genève se transforme en Noël au Jardin. Dans les petits chalets en bois, les exposants changent à intervalles réguliers. Cela permet de redécouvrir le marché de Noël à chaque visite. S’il fait encore trop froid pour rester à l’extérieur, il suffit de se retirer dans le chalet à fondue pour déguster des mets au fromage.

Où: Jardin anglais, 1207 Genève

Plus d’infos: ici

Marché aux étoiles à Berne

Ici, personne ne quitte le marché les mains vides. L’offre des 80 stands est bien trop belle pour cela. Outre des objets modernes en céramique et des mélanges végétaliens pour fondue, on y trouve des bijoux faits main ou des bougies fabriquées avec de la cire naturelle. Le choix de nourriture est du même niveau (et il est élevé): gaufres, burritos ou raclette sont à l’honneur.