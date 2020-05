Actualisé il y a 37min

Gaming

Les plus beaux moments de l’histoire de l’e-sport

Découvrez ou revivez, en mots et en images, cinq épisodes qui sont entrés dans la légende de la discipline.

de Loïc Gebhard

De la même manière que le tir au panier légendaire de Michael Jordan en 1989 ou la défaite du Brésil 7-1 lors du Mondial 2014 sont entrés dans l’histoire du sport, l’e-sport possède lui aussi ses moments mythiques. Petite sélection non-exhaustive de performances qui ont fait date.

Daigo’s Perfect Parry

Daigo Umehara vs Justin Wong – «Street Fighter III: Third Strike» – EVO World Championships Finals 2004

Le combat entre Daigo Umehara et Justin Wong sur Street Fighter 3, en demi-finale de l’EVO 2004, aussi connu sous le nom de «Evo Moment 37», constitue sans aucun doute le chapitre le plus iconique de l’histoire de l’e-sport. Alors que Daigo contrôle le personnage de «Ken», et Justin celui de «Chun-Li», les choses semblent bien mal engagées pour le premier. Affaibli par le jeu défensif de son adversaire, le combattant de Daigo Umehara ne possède plus qu’une petite barre de vie, le laissant à la merci d’une attaque spéciale forcément fatale. Lorsque Justin Wong lance ainsi son «Super Art II» pour lui donner le coup de grâce, Daigo, au lieu de fuir, décide de tenter de bloquer l’attaque. De façon totalement hallucinante, il va alors réussir à contrer 15 fois de suite (au dixième de seconde près) les coups de son adversaire, avant de répliquer par un spectaculaire combo qui enverra Justin Wong au tapis sous les hurlements de la foule déchaînée.

Une partie d’échecs mentale

Fatal1ty vs Vo0 – «Painkiller» - CPL World Tour Finals 2005

Quoi de plus excitant que d’assister à un affrontement entre deux athlètes au sommet de leur art? C’est le scénario de la finale du CPL World Tour 2005 sur le jeu de tir «Painkiller» entre Fatal1ty et Vo0, alors considérés comme deux des meilleurs joueurs FPS du monde. Sur le papier, Vo0 possède néanmoins un avantage certain: il maîtrise à la perfection le gameplay nerveux et agressive de «Painkiller», tandis que Fatal1ty fait preuve d’un jeu défensif et calculé plus adapté à «Quake» et «Unreal Tournament». Après une première confrontation durant la compétition qui tourne à l’avantage de Vo0 sur le score de 2-0, Fatal1ty retrouve ce dernier en finale après s’être échappé du loser’s bracket. Et cette fois, en dépit de la vitesse et de la brutalité du jeu, Fatal1ty va se livrer à une véritable partie d’échecs mentale face à Vo0 en défendant ses positions avec application. Déboussolé et frustré par cette tactique, Vo0 finira par s’incliner sur le score de 4-2.

Un duel de géants

Flash vs Jaedong – «StarCraft: Brood War» - Korean Air OSL 2 Grand Finals 2010

Pour les premières finales OSL sur «StrarCraft» hors de Corée en 2010, deux des plus grandes stars du jeu, Lee «Flash» Young Ho et Lee Jaedong, ont chacun la ferme intention d’écrire l’histoire à Shangai. Tandis que Flash espère remporter son 3e OSL Championship pour décrocher une prestigieuse «Golden Mouse» et devenir le 2e joueur de l’histoire à remporter OSL et MSL dans la même saison, Jaedong (qui a déjà décroché une «Golden Mouse») compte bien barrer la route à son adversaire. Mais la légende de Flash est en marche, et rien ne peut l’arrêter. Lors de la finale, le joueur aligne ainsi trois victoires à la suite face à Jaedong et remporte le tournoi. Avec ce sacre, Flash égale l’exploit de Lee «NaDa» Yun Yeol et devient l’un des meilleurs joueurs «StarCraft» de tous les temps.

The Six Million Dollar Echo Slam

Evil Geniuses vs CDEC Gaming - «Dota 2» - The International 2015 Final

Certaines batailles prennent une autre dimension lorsque des sommes astronomiques sont en jeu, comme lors de la finale de The International 2015 entre les Américains Evil Geniuses et les Chinois CDEC. Dans cet ultime match, CDEC se retrouve en supériorité numérique (5vs4) après avoir réussi à éliminer l’un des héros de EG, qui se trouvait isolé. La team chinoise décide alors d’en profiter pour tenter de tuer le dragon Roshan dans sa fosse, mais leur déplacement est repéré par les quatre joueurs restants d’EG. Contre toute attente, ces derniers prennent la décision d’aller immédiatement affronter CDEC. Tirant parti du fait que tous les membres de CDEC se retrouvent au même endroit dans un espace exigu, le joueur d’EG UNiVeRsE se jette dans la mêlée en déclenchant une puissante attaque «Echo Slam», elle-même amplifiée par un sort magique. Le résultat est dévastateur pour la team chinoise, qui se retrouve prise au piège: quatre des cinq joueurs sont décimés, «It’s a disastahhhh!» s’écrie le commentateur, et Evil Geniuses remporte les 6,6 millions de dollars promis au vainqueur quelques instants plus tard.

Wombo Combo!!!

SilentSpectre et Tang vs Lucky et Zhu - Super Smash Bros. Melee - 2008 SCSA West Coast Circuit