dessert: Les plus belles bûches de Noël 2022

Pour finir son repas de Noël sur une note sucrée, la bûche reste un classique qui peut se décliner à l’infini. En Suisse et en France, les confiseurs en proposent des versions réinventées et modernes, pour le plus grand bonheur des gourmands.

Créations suisses

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le chef pâtissier de La Réserve, à Versoix (GE), Pierre-Alain Rouchon, et son équipe réinventent la bûche de Noël en faisant honneur au chocolat suisse. Le dessert est composé d’un biscuit moelleux, de chocolat au lait crémeux, de mousse vanille-sarrasin grillé, de mousse au chocolat noir fumé et de praliné aux noisettes du Piémont.

Chocolat au lait, vanille-sarrasin grillé, chocolat noir fumé et noisettes du Piémont composent la bûche de La Réserve. La Réserve

À l’hôtel Four Seasons des Bergues, à Genève, le chef pâtissier Jean-Marie Roger propose une bûche pour huit personnes à emporter à la maison. La création de cette année comporte un praliné croustillant aux noix de pécan avec de subtiles notes de poire et de caramel.

À Carouge (GE), Christophe Renou réinvente la forêt noire avec une bûche qui reprend sa forme géométrique fétiche, le triangle. Composée d’un fond sablé croustillant, d’un crémeux intense au chocolat noir de Madagascar à 65%, d’une confiture de griottes et d’une crème onctueuse au mascarpone et à la vanille de Madagascar, cette bûche est disponible pour quatre ou six personnes. Il en existe également une version exotique et une autre à la noisette.

À Lausanne, le Duo Créatif préfère des desserts à base de fruits. Pomme-vanille, citron ou chocolat-framboise sont les associations de cette année.

Dans le canton de Vaud, les confiseries Moutarlier ont choisi de mettre à l’honneur des symboles helvétiques: le chalet et l’edelweiss. Si le premier dessert comprend un brownie aux noix de pécan avec un crémeux au chocolat noir du Pérou à 75%, un caramel et une ganache montée à la vanille de Madagascar, le second fait la part belle à des saveurs originales: crémeux au citron vert, biscuit au citron et à l’huile d’olive, crémeux à la menthe et croustillant feuilletine, une fine couche de pâte feuilletée réalisée avec des crêpes dentelle.

À Fribourg, la boulangerie Suard utilise de la mandarine et l’associe avec du cacao.

À Bâle, la pâtisserie Gaugler a choisi de mettre en avant la vanille: biscuit à la perle de vanille de Madagascar, sablé croustillant à la vanille de Madagascar, spéculos, ganache vanille de Papouasie et crème intense à la vanille Ouganda sont les éléments de cette bûche.

Créations françaises

La pâtisserie étant une tradition française, voici quelques-unes des bûches les plus spectaculaires, disponibles à la commande. Pascal Hainigue, pâtissier du Bristol, à Paris, a créé une banquise immaculée avec des icebergs aux reflets bleus et un ours blanc. Cette bûche est composée d’une mousse de marron, d’un cœur de gelée de kalamansi (un agrume exotique) et d’une dacquoise aux noisettes et aux marrons.

Pour Pierre Hermé et Etienne Leroy, l’emballage est aussi spectaculaire que le dessert qu’il renferme. Une version miniature du Pont-Neuf pour le premier et un chalet rétroéclairé pour le second.

Pour le Sofitel Le Scribe Paris Opéra, Antoine Bouchard s’est inspiré de la façade de l’opéra Garnier pour la revisiter sous la forme d’une bûche sans gluten.