On commence par appliquer un beige clair sur l’ensemble de la paupière mobile. Puis, on pose un crayon brun foncé au ras des cils supérieurs. Il permet au fard brun foncé que l ’ on pose ensuite (de la même couleur que le crayon) de mieux adhérer. Pour avoir un regard lumineux, on pose un fard doré sur le coin interne de l ’ œil et pour donner de la profondeur au regard, on travaille le pli de la paupière mobile avec un fard beige foncé, de façon à donner l’illusion d’un creux plus important. Enfin, on souligne le ras des cils inférieurs avec une tonalité plus foncée ou irisée, pour apporter du peps.