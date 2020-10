Si vous n’avez pas envie de retomber dans les travers du pyjama sans forme ou de jogging , à cause du télétravail, misez sur la robe pull. Elle pourrait bel et bien devenir votre nouvel uniforme préféré. C ’ est une tenue facile à enfiler en sortant du lit. Si tu adoptes ce vêtement, tu ne pourras plus jamais revenir au jean à la maison.

La robe pull coche plusieurs cases: le confort quand on est chez soi, l’élégance quand on a une réunion en visioconférence, et le pratique quand on doit sortir rapidement pour aller faire les courses. Si on veut la porter pour une occasion, un dîner par exemple, on peut la pimper avec un e ceinture épaisse ou une ceinture pochette et tout de suite, ça donne un twist sophistiqué à votre look. Ci-dessous, notre sélection.