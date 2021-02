Voici le top 10 des plus belles destinations européennes de l’année, sélectionnées par plus de 600’000 personnes.

tourisme : Les plus belles villes d’Europe à visiter (quand on pourra de nouveau voyager)

«Où voudriez-vous aller en vacances en Europe dès que la situation le permettra?» C’est la question qu’a posée European Best Destinations à 612’609 personnes venant de 192 pays. Le site de voyage, qui travaille en collaboration avec plus de 300 offices de tourisme européens, élit chaque année la destination européenne préférée des internautes et, en 2021, c’est une ville du Portugal qui se trouve sur le haut du podium.

Les escaliers du sanctuaire du Bon Jésus du Mont, à Braga au Portugal. Getty Images/iStockphoto

Avec plus de 109’000 votes, c’est Braga, ville de 130’000 âmes au nord du Portugal, qui a été élue meilleure destination européenne de l’année. La cité, troisième ville du pays surnommée la «Rome portugaise», regorge de monuments historiques et abrite la plus vieille cathédrale du Portugal. Sur la seconde marche du podium arrive Rome. La capitale italienne est suivie de peu par Cavtat (3e), une station balnéaire croate à 20 kilomètres au sud de Dubrovnik, bordée par une mer turquoise.

Vue de Rome depuis le château Saint-Ange. Getty Images/iStockphoto

Derrière le trio de tête, nous retrouvons une autre italienne, Florence (4e), en Toscane, et Sibiu (5e), plus grande ville de Transylvanie, en Roumanie. Puis arrivent l’incontournable Paris (6e), Céphalonie, île grecque de la mer Ionienne (7e) et Kotor (8e), ville fortifiée sur la côte Adriatique du Monténégro. Dernières destinations du top 10: la vallée de Soca (9e), en Slovénie et les îles Canaries (10e), archipel espagnol de l’Atlantique.