Suisse

Les plus démunis font la queue à Zurich pour de la nourriture

De 70 colis distribués avant la crise du coronavirus, l’association Incontro en délivre désormais 900 dans la capitale économique de la Suisse.

A Zurich, comme à Genève, les plus démunis font la queue pour obtenir des repas chauds et des produits alimentaires. Au début de la crise du coronavirus, l'association «incontro» distribuait 70 colis par semaine. Samedi dernier, c'était 900.

L'association «incontro» a été fondée en 2001 à Zurich par soeur Ariane, une théologienne de 47 ans. Elle a d'abord commencé par s'occuper d'enfants et de jeunes. Depuis deux ans et demi, elle se consacre au travail de rue pour aider des prostituées, des sans-abris, des toxicomanes, des sans-papiers et d'autres personnes dans le besoin.