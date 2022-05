D’OPEL A PORSCHE: Les plus grandes nouveautés de 2022 testées jusqu’à leur limite

La plupart des constructeurs automobiles et fabricants de pneus disposent de leurs propres pistes d’essai afin de pouvoir tester les nouveautés sous toutes les coutures. Nous avons eu le privilège d’y assister le temps d’une journée et de conduire de nombreux nouveaux modèles sur le circuit et sur la piste ovale de Bridgestone, près de Rome.

Tous les chemins mènent à Rome. Et même un peu plus loin encore, car c’est au sud de la ville éternelle que se trouve le site d’essai de Bridgestone. Normalement, ce sont les ingénieurs en pneumatiques qui y testent de nouveaux pneus sur une piste ovale à grande vitesse et un circuit de course dédié. Mais nous avons eu accès au site le temps d’une journée pour tester dans des conditions extrêmes les principales nouveautés automobiles de l’année, de la citadine au bolide.

Opel Rocks-e: la citadine

À 45 km/h, l’Opel Rocks-e atteint ses limites. Pas de quoi faire des prouesses sur la piste ovale ou le circuit de Bridgestone, même si la biplace a de quoi tous largement les semer dans le tumulte urbain de Rome. Qui plus est en mode 100% électrique. Sa puissance de 6 kW lui permet tout de même une autonomie de 75 kilomètres. Pour l’heure, la Rocks-e n’est pas encore disponible en Suisse, mais cela devrait changer en cours d’année.

Le Genesis GV60: un modèle coréen 100% électrique

Le nouveau Genesis GV60 est tout aussi électrique. Contrairement à l’Opel avec sa longueur de 2,41 mètres, le Coréen est, avec ses 4,52 mètres, presque deux fois plus long. En termes de chevaux et de kilowatts, l’écart se creuse encore davantage. Le GV60 développe une puissance de 360 kW (490 ch), soit 60 fois plus que la Rocks-e. Et le plaisir se ressent autant sur le circuit que sur l’ovale, au point de se croire dans une voiture de course et non dans un SUV électrique. On a vite fait d’oublier son poids de plus de deux tonnes.

L’Audi A8: l’hybride haut de gamme

Même constat dans l’Audi A8 60 TFSI quattro. Malgré sa longueur qui dépasse les cinq mètres et un poids de plus de 2,3 tonnes, la berline haut de gamme surprend également par son agilité sur circuit. Certes, le couple de 700 Nm joue en sa faveur. Et la direction intégrale y contribue également grandement. Pour autant, nous n’aurions pas pensé que le plus long représentant de cette journée d’essai réalise une telle performance sportive, en dépit de ses 462 ch sous le capot.

La Mercedes-Benz SL 63 AMG: sportive et légère, une fois de plus

On aurait plutôt pensé cela de la nouvelle Mercedes-Benz SL 63 AMG, qui a encore plus de chevaux sous son interminable capot. La septième génération du constructeur de Stuttgart est comme une piqûre de rappel de ce que signifie SL, à savoir sport et léger. Et le moins qu’on puisse dire est que le roadster est résolument sportif. Sur le circuit étroit, les 585 ch catapultent la SL à 100 km/h en 3,9 secondes. Nous n’avons pas pu atteindre la vitesse maximale de 315 km/h entre les deux courbes pour la simple et bonne raison que la ligne droite n’est pas assez longue.

La Bentley Continental GT Speed: l’une des dernières douze cylindres

Elle n’était pas non plus assez longue pour la plus puissante et la plus rapide des voitures présentes ce jour-là, à savoir la Bentley Continental GT Speed. Pour l’heure, les Britanniques misent toujours sur un douze cylindres, alors que Bentley a déjà annoncé son intention de devenir une marque exclusivement dédiée aux véhicules électriques. On savoure donc de plus belle le son du douze cylindres et la puissance qu’il dégage à l’accélération à près de 300 km/h du coupé haut de gamme de près de 2,3 tonnes, grâce à une puissance de 659 ch et à un couple de 900 Nm, avant d’appuyer à fond sur la pédale de frein avant la courbe. Mais ce n’est que partie remise, car après le virage, on est reparti pied sur l’accélérateur.

La BMW i4: le plaisir de l’électrique

L’accélération de la BMW i4 est tout aussi impressionnante. Sa puissance de 400 kW (544 ch) propulse l’électrique bavaroise à 100 km/h en 3,9 secondes. Certes, sa vitesse est bridée électroniquement à 225 km/h. Mais la performance sur circuit est de toute façon bien plus impressionnante. Son poids n’est en aucun cas un handicap, car grâce à son couple de 795 Nm, elle accélère en sortie de virage telle une voiture de sport au poids plume.

La Porsche 718 Cayman GT4 RS: Scream!

À l’instar de la Porsche 718 Cayman GT4 RS. Avec son moteur 4,0 litres de 500 ch qui équipe également la GT3, le bolide à moteur central sort définitivement de l’ombre de sa grande sœur, la 911 et ce, malgré la différence de respect de 10 ch qui, selon Porsche, est due au système d’échappement. En parlant d’échappement et de son, dès qu’on fait tourner le moteur 9000 tr/min et que la Cayman «hurle» comme s’il n’y avait pas de lendemain, on aimerait que le tour ne s’arrête jamais.

La Corvette C8: avec un moteur central, pour la première fois

À moins qu’un autre bolide ne nous attende, notamment la dernière génération de Corvette, qui dispose pour la première fois d’un moteur central. Nul besoin de mentionner le huit cylindres atmosphérique de plus de 6,2 litres qui rend la Corvette unique depuis longtemps. Au niveau performance sur circuit, on a encore une fois fait un considérable bond en avant. La muscle car de 495 ch se conduit avec une extrême précision dans les virages de la piste d’essai et se situe désormais assurément dans la ligue de Porsche et consorts, sauf, fort heureusement, au niveau du prix.

La Volkswagen ID. Buzz: le Bulli électrique

