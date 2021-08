Football - Les plus gros ratés de la semaine

On commence avec le match de Conference League entre les Portugais du Paços Ferreira et les Nord-Irlandais du Larne FC. Le club portugais s’est facilement imposé 4-0, grâce notamment à l’ouverture du score de Denilson, bien aidé il est vrai par le gardien de Larne Rohan Ferguson.

On reste en Coupe d’Europe, avec le match de qualifications pour la Ligue des champions entre le Ferencvaros et le Slavia Prague. Le gardien du Slavia Prague Ondrej Kolar porte une grande par de responsabilité dans la défaite des siens. Son approximation de la 44e minute sur une passe en retrait a précipité la défaite des Tchèques, battus 2-0 par le club hongrois.

On enchaîne avec les Pays-Bas et un raté monumental de l’attaquant d’Heracles Adrian Szoke. En match amical contre contre HSC 21, Heracles s’est baladé en gagnant 7-0, mais c’est surtout le tir par-dessus le but de Szoke qui a retenu toute l’attention.