Football - Les plus grosses bourdes de la semaine

On commence avec le derby de la première division roumaine entre le Rapid Bucarest et le Steaua. Toujours invaincu en championnat après cinq rencontres, le Rapid a fêté un succès 1-0 contre son voisin, grâce à un autogoal bien malheureux du défenseur brésilien du Steaua, Paulo Vinicius

On enchaîne avec le championnat ukrainien et ce malentendu dans la défense de Petrove qui a abouti à un splendide but contre son camp de Mykhailo Kovalenko. Cette bourde a permis au Dynamo Kiev d’aller chercher le point du match nul sur la pelouse de Petrove (1-1).