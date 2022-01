Covid-19 – «Les plus jeunes préfèrent contracter le virus»

«Il n’y a pas un engouement énorme pour le booster», a confié vendredi, Adrien Bron, directeur général de la Santé, face à la presse. A l’heure actuelle, quelque 143’000 personnes ont reçu une troisième dose. D’ici la fin du mois, touts celles et ceux qui sont en attente auront reçu le rappel.

En revanche, il y a peu de nouvelles inscriptions. «Il y a vraisemblablement beaucoup de réflexions au sein de la population. Dans la catégorie des plus jeunes, ils préfèrent contracter le virus», constate le responsable.

La semaine dernière, 1300 personnes ne se sont pas présentées à leur rendez-vous. Depuis la mise à disposition du booster, le nombre de désistements s’élève à 5000. La contraction du virus et le surbooking en étaient les deux principales causes au mois de décembre.

Vaccins pour enfants difficilement lancés

Une contamination au virus remplace le rappel uniquement si elle intervient plus de quatre mois après la deuxième dose. «Si la personne est testée positive avant, ça ne compte pas, car le corps n’a pas eu le temps de développer une immunité suffisante», a souligné la médecin cantonale, Aglaé Tardin.

«Le dispositif de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans a été difficile à mettre en place», a indiqué la pharmacienne cantonale, Nathalie Vernaz-Hegi. En cause: un absentéisme important en raison du Covid chez le personnel médical. 165 bambins ont déjà reçu le sérum et 2’256 sont inscrits pour y accéder. Le sérum est recommandé pour les enfants qui souffrent de maladies chroniques et pour ceux vivant avec une personne vulnérable.