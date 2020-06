économie

Les PME dans le dur, et ça ne va pas s’améliorer tout de suite

Les entreprises et les experts interrogés craignent une crise durable et n’escomptent pas de retour à la normale avant 2021.

Les petites et moyennes entreprises (PME) suisses s'attendent à encaisser au premier semestre les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Selon des experts, un retour à la normale n’est pas à attendre avant l’année prochaine.

Environ 65% des entreprises sondées s'attendent à un recul de leurs exportations entre janvier et fin juin, selon l'étude publiée jeudi par Switzerland Global Enterprise (S-GE) et Credit Suisse. En décembre dernier, avant la crise liée au Covid-19, 53% des PME interrogées s'attendaient encore à une croissance des exportations au premier semestre.

Les perspectives ne sont guère plus réjouissantes pour la seconde partie de 2020, où 39% des patrons tablent certes sur une reprise des ventes à l'étranger, mais 38% craignent un nouveau recul. Et ils sont 23% à tabler sur une stagnation. D'une manière générale, 81% des sondés ont déclaré que la crise du coronavirus avait négativement impacté leurs activités.

Les patrons n’ont pas l’air abattus pour autant. S’ils sont conscient que cette année sera compliquée, un autre sondage dans le canton de Vaud avait montré que 4 PME sur 10 étaient optimistes quant à une reprise post-coronavirus, notamment dans les secteurs de la construction, de l’immobilier et du commerce de détail. Le sentiment n’était par contre que peu partagé par les acteurs de hébergement et de la restauration.

Pas de vague de faillite

L'effondrement de la demande (71%), la diminution du chiffre d'affaires (60%) et les incertitudes quant à la durée de la pandémie et des mesures de protection comme les restrictions de voyage et les fermetures de frontières (47%) ont été cités parmi les principales difficultés rencontrées par les PME.