Égalité - Les PME mieux outillées pour traquer les écarts de salaire

La voix des femmes se fera entendre

En ce 14 juin, anniversaire de la grève historique des femmes, en 2019, les syndicats montent au créneau. L’Union syndicale suisse dénonce «des écarts salariaux grandissant entre hommes et femmes, des discriminations persistantes et de scandaleuses lacunes dans les rentes de femmes». «Avec AVS 21, le Parlement planifie même une régression sur le dos des femmes», reprend l’USS. «C’est pourquoi les syndicalistes seront nombreuses à descendre à nouveau dans la rue le 14 juin». Par plus de 40 actions de protestations, mobilisations et manifestations, les femmes demandent «du respect, avec de meilleurs salaires et de meilleures rentes». Au rythme actuel, «l’écart n’aura disparu que dans 80 ans». Les femmes d’Unia exprimeront aussi leur colère, en particulier à 15h19. «Elles se lanceront à l’assaut du château des privilèges à Bellinzone, feront des actions bruyantes pour se faire entendre à Berne, Lausanne, Bienne et Coire, se mobiliseront devant une industrie horlogère à Granges, chercheront à trouver l’équilibre à Fribourg, se reposeront sur des chaises longues pour une pause féministe bien méritée à Zurich, Neuchâtel ou Delémont.» Dans tout le pays, Unia et les travailleuses des métiers essentiels, comme les «vendeuses, soignantes, nettoyeuses ou travailleuses de blanchisseries, parleront de féminisme et de droits des femmes».