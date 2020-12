Suisse : Les PME minimisent encore les risques du web

Le délégué fédéral à la cybersécurité a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a salué la capacité des entreprises à avoir déployé le télétravail mais a alerté sur le manque de considération des cyberattaques.

Les petites et moyennes entreprises suisses ont, pour beaucoup, pu organiser le télétravail pendant ou depuis le confinement de mars. Mais leurs dirigeants et employés devraient prendre davantage garde à la cybersécurité.

Pendant le confinement, la mise en place du télétravail s’est faite sans problème pour 40% des entreprises, quand il a nécessité quelques mesures pour 30% d’entre elles. En revanche, 20% y ont carrément renoncé, selon un sondage de gfs-zürich présenté mardi par la faîtière Digitalswitzerland. Dans l’immobilier et le bâtiment, le taux d’abandon atteint 27% quand dans le commerce et la vente, il monte même à 34%.

Par rapport aux risques de cybersécurité, la moitié des sociétés se sentent peu, voire pas informées. C’est surtout vrai dans l’hôtellerie, le commerce, mais aussi la santé, la formation et la production. A la question de savoir si elles estiment pouvoir être la cible, dans les deux à trois prochaines années, d’une cyberattaque qui les empêcheraient de travailler pendant une journée, plus des deux tiers n’y voient pas ou peu de risque. C’est particulièrement le cas pour les secteurs du bâtiment et de l’immobilier ou encore de la formation et de la santé.