Etats-Unis: Les pneus d’un camion explosent sa maison

États-Unis : Les pneus d’un camion explosent sa maison

«On aurait dit une bombe, j’ai levé les yeux, et tout a volé à travers le placard. C’était un vrai désordre», a déclaré Della Ogletree, 91 ans, à la chaîne locale WRBL. Les roues – «presque aussi grandes que moi», raconte la nonagénaire – ont traversé deux chambres. Les photos et vidéos montrent que l’accident a laissé des débris empilés sur le sol et sur un lit. «Quelque chose n’arrêtait pas de me dire: «Prends ta tension et ton taux de sucre, puis va te préparer quelque chose à manger», a expliqué la nonagénaire à une autre chaîne, Fox 5 Atlanta.