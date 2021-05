culture - Les podcasts mode à écouter sans modération

Catwalk Calling, les designeurs racontent leur histoire

Feu chiffon, vive Fashion Gasoil!

Chiffon était LA référence dans le podcast fashion. Lancé en janvier 2017 par la journaliste Valérie Tribes, le podcast était principalement financé par un crowdfunding permettant à sa créatrice d’acheter le matériel nécessaire à sa production. Le programme? On parle de fringues mais sans chichis et avec tout le monde. À la fin du mois d’avril, Chiffon est devenu Fashion Gasoil, un nouveau podcast, toujours animé par Valérie Tribes qui interroge «le cool». Et cette fois-ci le podcast sera couplé à un magazine numérique éponyme bientôt en ligne.

Les podcasts du luxe: Dior Talks ou ABC Dior

Depuis son arrivée en 2016, Maria Grazia Chiuri a lancé une révolution digitale. Les Dior Talks sont une série de podcasts sous forme de discussions avec des femmes inspirant la designeuse italienne. Écrivaines, artistes, collaboratrices ou amies parlent, pendant une trentaine de minutes, de leur travail et des liens qui les unissent à Dior. Le 18 mai dernier, une nouvelle création radiophonique vient compéter la collection de podcast de la maison de haute couture: Les A.B.C Dior. Le concept? Des épisodes consacrés à l’histoire de la marque à travers des mots emblématiques. Alors M? Comme «Muguet», fleur porte-bonheur de Christian Dior, ou L? Comme «Léopard», le code intemporel qui sublime les icônes de la marque, vous découvrirez tout sur les petits secrets de Dior dans des épisodes d’environ cinq minutes et plein d’anecdotes.

Entreprendre dans la mode, pour ceux qui veulent se lancer

Tous les vendredis, Adrien Garcia partage sa passion en rencontrant des professionnels du milieu qui donnent les clés pour réussir à ceux qui veulent se lancer. Et devinez quoi, après un peu plus de 100 épisodes diffusés, Adrien Garcia aussi s’est lancé et a créé sa marque, Réuni. Dans des épisodes de plus d’une heure, le podcast Entreprendre dans la mode va à la rencontre de l’industrie et de ses acteurs. Créateurs, entrepreneurs, détaillants, institutionnels, journalistes, attachés de presse, investisseurs ou influenceurs, tous racontent leur parcours et leurs meilleures stratégies pour réussir au micro d’Adrien Garcia.