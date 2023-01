Suisse: les points d’eau sont pleins

Sur le front des craintes de pénuries d’électricité en Suisse, le scénario d’un hiver froid et sec tant redouté ne s’est (pour l’heure) pas réalisé. Et même si les températures trop douces chamboulent notamment les cycles de la nature, les lacs de retenue du pays sont pleins à ras bord. Une donnée qui permet de sécuriser notre approvisionnement en énergie, explique Nathalie Salamin, porte-parole du fournisseur d’énergie Groupe E, interviewée par La Liberté .

Grégory Logean, président de la commune d’Hérémence (VS)

Même scénario du côté du barrage de la Grande Dixence , où le niveau de remplissage est «quasi-plein», nous explique Grégory Logean, président de la commune d’Hérémence (VS). «Outre la réserve stratégique de la Confédération, ce ne sont pas les pluies de ces dernières semaines qui ont été déterminantes. Mais bel et bien les températures douces qui ont eu un impact sur la baisse de la consommation pour les besoins en chauffage.»

Et que dire si l’or blanc devait encore se faire désirer et que l’absence de fonte des neiges vienne noircir le tableau pour l’été prochain? «Ce qui est déterminant, ce sont les accumulations au-dessus de 2000 mètres et les glaciers», rassure l’homme politique valaisan, tout en précisant qu’il est «encore tôt pour extrapoler sur la suite.»