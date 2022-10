Genève : Les poissons de la Drize, perfusés à l’eau potable, se portent bien

Les poissons de la Drize nagent à tout-va. La «Tribune de Genève» indique qu’une pêche électrique de contrôle réalisée récemment a dévoilé la présence d’une forte population de poissons. Et pourtant, ce n’était pas gagné. Cet été, la sécheresse avait considérablement diminué le débit de la rivière et menaçait dangereusement la faune aquatique. Un apport direct en eau potable a été mis en place pendant deux mois. Un pari inédit et réussi.