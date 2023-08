Poissons contaminés au PFAS en Valais, point sur la situation

Le Valais poursuit sa traque au PFAS. Après la découverte de forte concentration de cette substance nocive (voir encadré) dans des poissons en 2022, le canton a effectué des analyses sur 150 animaux de piscicultures et de différents cours d’eau. Les prélèvements issus des piscicultures, étangs et canaux «respectent les normes édictées par la Commission Européenne» selon un communiqué publié mercredi. Seules exceptions: les zones déjà identifiées comme contaminées. Soit les étangs des Mangettes et des Chauderets, ainsi que les canaux Stockalper, du Bras-Neuf et des Mangettes, où l’interdiction de pêche est maintenue.