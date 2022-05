Biodiversité : Les poissons rouges sont des machines à tuer

Des experts britanniques mettent en garde contre les dangers de relâcher ce petit animal de compagnie dans la nature. Car il peut vite devenir un gros problème.

«Nos recherches suggèrent que les poissons rouges constituent une menace réelle pour la biodiversité indigène des rivières et des lacs, en consommant les ressources dont dépendent d’autres espèces», explique le Dr James Dickey. En liberté, le poisson rouge peut atteindre 1,5m et se transformer en machine à tuer.

Un appétit sans limites



De plus, selon les spécialistes, il est responsable de la dégradation de la qualité de l'eau, polluant le fond et arrachant les plantes aquatiques. Leur appétit serait également jugé comme «sans limites». Des propos qui rejoignent les conclusions des chercheurs du centre des poissons et de la pêche de la Murdoch University en Australie, dans un papier publié par le journal «Ecology of Freshwater Fish» en 2016.