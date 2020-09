il y a 1h

Suisse : Les polices pourront repérer plus facilement les criminels

Les polices devraient pouvoir mieux exploiter les systèmes d’information de l’espace Schengen. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au parlement un projet permettant de croiser les données.

Le projet proposé par le Conseil fédéral permettra aux polices de recouper des renseignements relatifs aux visas, aux interdictions d’entrée et aux autorisations de voyage en un clic. KEYSTONE

Les polices devraient pouvoir mieux exploiter les systèmes d’information de l’espace Schengen. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au parlement un projet d’interopérabilité permettant de croiser les données. But: repérer plus vite les criminels.

De nombreux systèmes européens d’information existent. La Suisse peut les consulter, mais chacun séparément. L’interopérabilité permettra un accès unique aux informations de ces différentes bases de données, indique mercredi le gouvernement. En un clic, les polices pourront recouper des renseignements relatifs aux visas, aux interdictions d’entrée et aux autorisations de voyage.

Cinq bases de données

La plateforme brassera les informations de cinq bases de données, à savoir trois systèmes déjà actifs – le SIS, le VIS et l’Eurodac – et de deux futurs systèmes – l’EES et l’ETIAS.

Le système d’information Schengen (SIS) contient les informations relatives aux personnes recherchées, disparues ou interdites d’entrée, ainsi qu’aux véhicules et aux objets recherchés. Le système d’information sur les visas (VIS) enregistre les éléments relatifs aux visas délivrés par les États Schengen. Eurodac rassemble elle les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des immigrants entrés de manière irrégulière dans l’espace Schengen.

Le système Entry-Exit (EES) sera mis en oeuvre dans les prochaines années et permettra de savoir précisément où et quand le ressortissant d’un État tiers entre et sort de l’espace Schengen. Et le système d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), pendant européen de l’ESTA américain, enregistrera les autorisations d’entrée accordées aux ressortissants d’États tiers n’ayant pas besoin de visa.

Comparer les empreintes

Actuellement, la police ne peut consulter qu’une seule base de données à la fois. Un criminel interdit d’entrée en Suisse dans le SIS et renvoyé dans son pays peut malgré tout revenir dans l’espace Schengen sous une fausse identité. Ses empreintes, figurant dans le SIS, ne pouvant être comparées à celles du VIS.

Avec l’interopérabilité, ce cas de figure ne devrait plus être possible. Les données biométriques de la personne contrôlée seront simultanément comparées à celles existant dans les autres systèmes d’information. Il sera ainsi possible de repérer un criminel qui serait enregistré dans différents systèmes sous de fausses identités ou des identités multiples.

Sécurité améliorée

Cet instrument, qui nécessite des modifications de lois, permettra une plus grande efficacité des contrôles des polices et aux frontières. Il renforcera les capacités des autorités en matière de recherches et d’enquête, ce qui améliorera la sécurité. Il permettra aussi une meilleure gestion de la migration, note le gouvernement.

La protection des données sera garantie par le cadre réglementaire de l’UE. Aucune nouvelle donnée ne sera collectée. Et les droits d’accès des autorités compétentes aux systèmes ne seront pas modifiés.

Les coûts de ce projet s’élèvent à 21 millions de francs. Ils sont inclus dans le crédit d’engagement alloué à divers projets concernant le développement de Schengen-Dublin. Le message relatif à ce crédit a d’ores et déjà été accepté par le parlement.