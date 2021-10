Crise migratoire : «Les policiers croates réagissent comme des animaux sauvages»

Après la publication de rapports scandaleux faisant état de refoulements illégaux, reportage dans un camp de fortune, à la frontière bosno-croate.

La Grèce et la Roumanie ont également été mises en cause par ces médias pour leur traitement des migrants.

Assentiment tacite?

«Les afflux de migrants ne servent pas les intérêts de l’Europe et ils seront moins nombreux à venir si la dissuasion est plus violente», déclare à l’AFP, Jasmin Klaric, éditorialiste respecté du site croate Telegram.

La Croatie et la Bosnie sont sur la «route des Balkans» empruntée par ceux qui fuient les conflits et la pauvreté au Proche-Orient, en Asie et en Afrique.

Selon les estimations de la Bosnie, depuis 2018, plus de 80’000 marcheurs ont réussi à traverser son territoire et à passer en Croatie, en route vers le nord du bloc.

«400 euros»

Il voyage avec deux familles, 18 personnes au total, dont des enfants et le groupe a vu un ours une fois. Mais ils privilégient «la forêt et la possible rencontre avec des animaux sauvages pour éviter la police, beaucoup plus dangereuse».