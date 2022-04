Chablais (VS) : Les policiers de Monthey ne sont pas des cow-boys…

Un veau qui s’était égaré dans les rues de la localité a donné du fil à retordre aux agents qui tentaient de le récupérer. La vidéo a amusé les internautes.

La semaine dernière, un veau qui se trouvait dans un parc sur les hauts de la ville a pris la poudre d’escampette et s’est perdu dans le centre-ville de Monthey (VS). Des passants ont alerté la police, qui s’est empressée d’aller récupérer l’animal égaré. Mais, comme le relate RhôneFM, le jeune bovin a donné du fil à retordre aux agents avant de pouvoir être maîtrisé et ramené à son propriétaire, en parfaite santé.