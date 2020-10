Rien ne va plus au sein de la police municipale de la Ville de Genève. Les agents (APM) ont le blues, raconte la «Tribune de Genève». Ils dénoncent des conditions de travail en baisse et un taux d’absentéisme en hausse. Dans le détail, les agents relèvent que leurs compétences ont été élargies aux infractions au code de la route, aux lois sur les stupéfiants ou sur les étrangers et à certaines tâches de police judiciaire sans pour autant que leur rémunération ne soit augmentée. Les employés de la police municipale demandent une réévaluation de leurs salaires. Les APM se plaignent également de moyens insuffisants, comme le manque d’informations des réalités sur le terrain lors d’interventions, et le manque de reconnaissance et de formations. Conséquence, avancent-ils: un taux d’absentéisme important (il atteint 14%) et des postes de cadres auxquels personne ne souhaite postuler. Une assemblée générale devrait voter un préavis de grève à la fin du mois.