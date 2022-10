Les policiers genevois ne seront pas payés pour s’habiller

Genève : Les policiers ne seront pas payés pour s’habiller

Quinze minutes de salaire pour s’habiller, autant pour se déshabiller, voilà ce que réclamait le syndicat de la police et des gardiens de prison UPCP à son employeur, l’Etat de Genève. La Chambre administrative de la Cour de justice lui a dit non dans un arrêt du 18 octobre dont fait état la «Tribune de Genève». Autant elle jugeait ce défraiement adéquat pour les soignants, autant elle considère ici qu’il est hors de propos, les policiers étant libres de se changer à domicile et n’enfilant pas leur uniforme pour des raisons d’hygiène, de santé ou de sécurité.