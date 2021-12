Fribourg : Les policiers partiront à la retraite deux ans plus tard

L’âge de la retraite passe de 60 ans à 62 ans, sauf pour les agents de plus de 45 ans.

Les agents de moins de 45 ans attendront deux ans de plus pour partir à la retraite.

Pour contrer ces effets négatifs et pour maintenir l’attractivité de la fonction, un financement par l’État-employeur de 70% du rachat du taux de conversion entre 62 et 65 ans est prévu. Il sera également possible de prendre une retraite flexible dès 60 ans, si les besoins du service le permettent.