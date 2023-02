États-Unis : Les policiers qui ont battu à mort Tyre Nichols plaident non coupable

Les cinq policiers inculpés pour meurtre après le passage à tabac fatal en janvier de l’Afro-Américain Tyre Nichols, une affaire qui avait fait craindre un embrasement social et dans laquelle la Maison-Blanche s’est fortement impliquée, ont plaidé vendredi non coupable. La mère de la victime était présente dans la salle d’audience, tout comme son avocat Ben Crump, très impliqué dans les affaires de violences policières.

«Chacun a droit à un procès équitable»

Cogné jusqu’à en devenir méconnaissable

Les images de l’arrestation ont causé un vif émoi dans le pays

Des vidéos de l’arrestation ont été rendues publiques et diffusées sur les plus grandes chaînes du pays, montrant l’étendue du calvaire du jeune homme. Les cinq policiers ont été inculpés pour meurtre, coups et blessures aggravés, enlèvement avec circonstances aggravantes, faute professionnelle et abus par personne dépositaire de l’autorité publique.