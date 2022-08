Les policiers genevois sous la menace d’une retraite plus tardive

Le sujet est si explosif que ni le Conseil d’État, ni les syndicats de police ne souhaitent faire de commentaires: l’âge de départ à la retraite des forces de l’ordre est actuellement au menu de discussions que l’on devine tendues. Il est de 58 ans à ce jour, mais son élévation est à l’étude. Vendredi, les conseillers d’État Mauro Poggia et Nathalie Fontanet ont d’ailleurs rencontré les organisations représentatives du personnel.

Rien n’a filtré de cette réunion, sauf son contexte: la caisse de retraite des forces de l’ordre (CP) doit être assainie, selon la demande de son organe de surveillance (lire l’encadré). Le comité de la CP doit proposer un plan. Il dispose de plusieurs leviers: augmenter l’âge de la retraite, baisser les prestations ou encore demander à l’État d’injecter de l’argent (recapitaliser), notamment, ces options et d’autres* pouvant se cumuler.

Retraite à 60 ans?

Selon nos informations, une retraite à 60 ans serait dans les tuyaux. En mai, le syndicat policier UPCP informait aussi ses membres qu’une baisse de rente de 5% était envisagée. Or, les policiers jugent que la situation de la CP n’est pas si mauvaise et que l’État a les moyens et le devoir moral de payer. Savoir si la nouvelle donne s’appliquera à tous ou aux seuls nouveaux engagés est au centre du débat.