Brigandage de Chavornay: Les policiers suisses font impression à Lyon

Selon le policier cantonal, un groupe de malfaiteurs a préparé le coup plus d’un an à l’avance. Selon lui, l’idée serait venue de Yusuf K., convoyeur de fonds de la société ciblée, ayant connaissance des failles de sécurité de ses tournées, et des habitudes familiales de son collègue, dont la fille a été séquestrée. Le convoyeur se lie avec un ami de club de fitness, et avec Can S., loueur de voitures de luxe de Genève, pour rencontrer fréquemment Medhi A., de Vaulx-en-Velin (F).