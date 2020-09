Mort de George Floyd : Les policiers veulent être jugés séparément

Face à l’énorme pression de la rue, les policiers accusés dans l’affaire George Floyd ont demandé à être jugés séparément et en dehors de la ville alors que l’accusation réclame un procès unique.

La mort de George Floyd a conduit des millions de personnes à descendre dans les rues pour réclamer des réformes de la police et la fin des inégalités raciales.

Les policiers mis en cause dans la mort de l’Afro-Américain George Floyd ont demandé vendredi devant un tribunal de Minneapolis à être jugés séparément, en dehors de la ville et par des jurés anonymes. Ils ont évoqué les énormes pressions liées au drame.

«Inculpez, condamnez, envoyez ces flics tueurs en prison», ont-ils scandé. De nombreux participants arboraient des masques barrés des chiffres «8’46», en référence aux huit minutes et 46 secondes durant lesquelles le policier blanc Derek Chauvin est resté agenouillé sur le cou de George Floyd.

Millions de personnes dans la rue

Son calvaire, filmé et mis en ligne par une passante, a suscité une émotion bien au-delà des frontières américaines et conduit des millions de personnes à descendre dans les rues du pays pour réclamer des réformes de la police et la fin des inégalités raciales.