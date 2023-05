Yverdon: des policiers en ville à trottinette électrique

Le but est d’aller rappeler les règles de circulation en e-trott’ aux personnes qui les utilisent.

Si vous apercevez des policiers à trottinette électrique dans les rues d’Yverdon (VD), ce n’est pas parce qu’ils ont la flemme de marcher. C’est qu’ils sont en mission prévention. Depuis ce mois de mai, des agents sont déployés dans les rues de la ville pour «aller au contact de la population et assurer des actions de prévention auprès des utilisatrices et utilisateurs de trottinettes», écrit la Ville d’Yverdon dans un communiqué.

«L’objectif est de rappeler les règles d’utilisation de ce type d’engin, afin de garantir la sécurité de toutes et tous sur les routes», ajoute-t-elle. Mais ça, ce serait «dans un premier temps». Car ensuite, des «actions de répression seront déployées».

La police en profite donc pour rappeler les règles. En Suisse, la vitesse est limitée à 20 km/h (contre 25 km/h dans le reste de l’Europe). Leur puissance ne doit pas dépasser 500 watts. Il faut avoir au minimum 14 ans pour rouler et, de 14 à 16 ans, un permis de conduire pour cyclomoteurs est requis. Et, on ne le rappellera jamais assez: «il est interdit de rouler avec une e-trottinette sur les trottoirs», rappelle la police.