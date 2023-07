Environnement: Les «polluants éternels» dans 45% de l’eau des robinets américains

Justin Sullivan / Getty Images via AFP

Au moins 45% de l’eau des robinets aux Etats-Unis est contaminée aux PFAS, surnommés les «polluants éternels», selon une vaste étude d’une agence gouvernementale américaine, qui pointe vers des contaminations encore plus élevées dans les zones urbaines. Les perfluorés et polyfluoroalkylés (PFAS) sont une famille de composés chimiques de synthèse soupçonnés pour certains d’avoir un impact néfaste sur la santé, voire d’être responsables de cancer ou de malformations congénitales.

Ces polluants, qui doivent leur surnom «d’éternels» à leur cycle de vie très long, peuvent se retrouver dans des rejets industriels et des sites d’enfouissement et ainsi contaminer différentes sources d’eau. «L’étude de l’Institut géologique américain (USGS) est la première à comparer à l’échelle d’un pays entier la présence de PFAS dans l’eau distribuée à la fois par des fournisseurs privés et publics», a déclaré vendredi à l’AFP Kelly Smalling, autrice principale de l’étude.