Amendes illimitées pour les pollueurs en Grande-Bretagne

Getty Images via AFP

En Grande-Bretagne, le secteur de l’eau est sous le feu des critiques pour le déversement de quantités importantes d’eaux usées dans les cours d’eau et en mer.

«Les pollueurs doivent toujours payer. Nous supprimons le plafond des sanctions administratives et élargissons considérablement leur champ d’application pour cibler un éventail d’infractions beaucoup plus large», a annoncé la ministre de l’Environnement Thérèse Coffey dans un communiqué.

Sous le feu des critiques

L’Agence environnementale britannique et Natural England, deux organismes publics, pourront agir sans passer par «des poursuites pénales longues et coûteuses, même si les affaires les plus graves» seront toujours portées devant les tribunaux, assure le gouvernement dans ce communiqué.