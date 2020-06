Pologne

Les Polonais appelés aux urnes pour élire leur président

Dans un scrutin retardé par la pandémie, le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, est le principal rival du président sortant Andrzej Duda.

Inquiets de l’avenir de la démocratie et de la crise économique liée à la pandémie, les Polonais votent dimanche au premier tour d’une course présidentielle serrée. Le président sortant Andrzej Duda, 48 ans, brigue son second mandat lors de ce vote clef pour son gouvernement nationaliste conservateur.

Réformes controversées

Un nouveau système hybride de vote postal et conventionnel a aussi été mis en place afin de prévenir de nouvelles infections. Les données officielles évoquent plus de 33’000 cas de contamination et plus de 1400 décès, mais le ministre de la Santé a admis qu’il pouvait y avoir jusqu’à 1,6 million de cas non détectés en Pologne, un pays de 38 millions d’habitants.