Manifestations : Les Polonaises poursuivent leur lutte contre une loi anti-avortement

Une décision de justice en Pologne restreignant encore davantage le droit à l’avortement a poussé les femmes à retourner dans la rue ce mercredi.

«Incompatible»

La semaine dernière, le Tribunal constitutionnel, réformé par le PiS et se conformant à ses souhaits, a proscrit l’IVG en cas de malformation grave du foetus, statuant qu’elle est «incompatible» avec la Constitution. La loi sur l’avortement en vigueur en Pologne était déjà l’une des plus restrictives en Europe.

Églises ciblées

Mardi, le chef du parti ultra-catholique nationaliste Droit et Justice (PiS, au pouvoir), Jaroslaw Kaczynski, a dénoncé des «tentatives de détruire» le pays et appelé ses partisans à «défendre les églises» contre les manifestants favorables à l’avortement, alors que le Premier ministre Mateusz Morawiecki a exhorté à mettre fin à «la barbarie» des manifestations de colère contre ce jugement.

Verdict rejeté par 66% des Polonais

Il y a moins de 2000 avortements légaux par an en Pologne et la grande majorité d’entre eux sont effectués à cause de foetus malformés. Mais les groupes féministes estiment que plus de 200’000 IVG sont réalisées illégalement ou à l’étranger chaque année.