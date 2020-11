Genève : Les pompes funèbres genevoises travaillent sans relâche

Le service des pompes funèbres tourne à son maximum de capacité avec 18 incinérations par jour. Les chambres froides sont pleines, certains corps doivent même être transférés à la morgue des Hôpitaux universitaires.

Le service des pompes funèbres de la Ville de Genève ne sait plus où donner de la tête à cause de la crise sanitaire. Les places dans les chambres froides des cimetières de Saint-Georges et des Rois sont toutes occupées et des corps ont dû être transférés à la morgue des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).