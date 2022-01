Zurich : Les pompiers à la rescousse d’un oiseau coincé dans un arbre

Un oiseau blessé à une aile s’est retrouvé en mauvaise posture, dans un arbre, près de la place Bellevue de Zurich. Sauvé par les pompiers, l’animal a été conduit dans un centre de soins.

Ce lundi après-midi, un passant qui se promenait par hasard près de la place Bellevue à Zurich a assisté à un sauvetage inattendu: plusieurs membres des forces d’intervention se tenaient autour d’un arbre. «J’ai levé les yeux et j’ai vu un oiseau qui semblait s’être pris dans les branches à deux ou trois mètres du sol. Il se débattait un peu mais ne pouvait pas s’envoler».

Le porte-parole des services de protection et de sauvetage de Zurich (SRZ), Ivo Bähni, confirme l’intervention. «Sur place, une femme, futur pompier professionnel, a atteint l’oiseau au moyen d’une échelle et l’a délicatement libéré de sa fâcheuse position», explique-t-il. «Comme l’animal était blessé à l’aile et incapable de voler, les pompiers professionnels l’ont emmené à la station de soins pour oiseaux de la volière de Zurich, située à proximité».