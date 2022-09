Etats-Unis : Les pompiers californiens peinent à contenir un violent incendie 

États-Unis : Les pompiers californiens peinent à contenir un violent incendie

Près de 1700 pompiers luttaient dimanche contre un feu violent qui a déjà ravagé près de 17'000 hectares de forêt en Californie, un État frappé par une sécheresse persistante et qui sort juste d’une vague de chaleur aiguë. L’incendie, baptisé «Mosquito Fire», menace 5800 bâtiments et a déjà forcé des milliers de personnes à évacuer en urgence leur domicile, selon l’agence de lutte contre les incendies de Californie.

Apparu mardi dans les environs de Sacramento (nord de l'État), il progresse extrêmement rapidement. Les soldats du feu, qui ne le contrôlaient pas du tout samedi soir, ont réussi à le contenir sur 10% au cours de la nuit, à la faveur d’une légère baisse des températures et d’une plus grande humidité. «Mais une accélération des vents l’aide à progresser vers le nord et le nord-est», précise l’agence dans son dernier bulletin.