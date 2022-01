Genève - Les pompiers célèbrent le Nouvel An à coups de sirènes et klaxons

A minuit pile, une douzaine d’engins ont marqué le coup en déclenchant leurs sirènes, gyrophares et klaxons devant la caserne de la rue du Vieux-Billard. Une manière pour les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) de célébrer le passage à 2022. La magistrate Marie Barbey-Chappuis, chargée du Département de la sécurité et des sports de la Ville de Genève, est venue marquer le coup, puisque ce Nouvel An signifiait également le passage du SIS sous l’égide de la Ville à celui des communes genevoises.