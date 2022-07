Grèce : Les pompiers combattent le feu pour le cinquième jour

Lundi, 320 pompiers, deux bombardiers d’eau et quatre hélicoptères poursuivaient leurs efforts pour circonscrire le feu.

Pour la cinquième journée consécutive, les pompiers combattaient lundi, un violent feu de forêt dans le département d’Evros, dans le nord-est de la Grèce, où se trouve le parc national de Dadia, «une lutte difficile», selon le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile. Lundi, 320 pompiers, deux bombardiers d’eau et quatre hélicoptères poursuivaient leurs efforts pour circonscrire le feu.

Protéger la faune et la flore

La Grèce est frappée par une vague de chaleur depuis samedi, et les températures doivent atteindre 40 degrés Celsius, lundi, dans certaines régions, selon la météo. L’incendie qui s’est déclaré jeudi dernier, dans le nord-est, a entraîné l’évacuation de certains villages par précaution. «C’est une lutte difficile, une lutte pour assurer la survie de cet écosystème exceptionnel» de Dadia, l’un des plus importants parcs nationaux du pays, a déclaré lundi le ministre, Christos Stylianidis, qui s’est rendu ce week-end, sur place, pour coordonner la lutte contre le feu.

Protégé par le réseau européen Natura 2000 et connu pour sa colonie de vautours et la richesse de sa faune et de sa flore, le parc national de Dadia abrite trois des quatre espèces de vautours européens, dont le Vautour moine, ainsi que 36 des 38 espèces de rapaces d’Europe, selon des experts. Des averses tombées dans la région lundi matin, «ont aidé un peu» à lutter contre l’incendie mais «le feu n’a pas été encore circonscrit», a indiqué un responsable du bureau de presse des pompiers.