Les pompiers de Berne font don de trois camions à l’Ukraine

«Le don de la ville de Berne est destiné à aider à soulager les souffrances de la population ukrainienne et à soutenir les services d’urgence locaux dans la lutte contre les incendies et le sauvetage civil», poursuit-il.

Construits en 1990, 2004 et 2013, les trois véhicules n’étaient plus en service à Berne. Les pompiers bernois ont d’ailleurs fait savoir qu’ils avaient remplacé les camions donnés par des véhicules plus petits et plus maniables en ville. Une délégation ukrainienne, composée de six hommes, doit transférer ce mercredi les camions bernois vers l’Ukraine.