Berne: Les pompiers de Zweisimmen vendent leur Pinz de 1978

Des personnes qui l’ont utilisé témoignent. Malgré une première mise en circulation en 1978, le véhicule offre des avantages que d’autres n’ont pas. Ce véhicule, mis au rebut en 2020, a surtout été utilisé pour le transport de matériel et de personnes sur des terrains difficiles. «La supériorité du Puch sur le terrain permettait d’atteindre les refuges de montagne les plus reculés par de petites routes non goudronnées, là où les plus gros véhicules n’auraient pas pu aller», explique Oliver Buchs, commandant des pompiers de Zweisimmen.