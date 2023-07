Grèce: Les pompiers face à une 50aine d'incendies en 24H

Risque élevé de nouveaux incendies

L’incendie le plus violent se situe dans la forêt de Dervenohoria, à 50 km au nord d’Athènes, et il se répand rapidement, selon Vathrakogiannis. Quelque 250 pompiers, onze avions et neuf hélicoptères sont déployés dans la zone, selon lui, et ont dû porter secours à plusieurs personnes dans le secteur où des maisons ont été détruites par les flammes. À 80 km à l’ouest d’Athènes, près de l’isthme de Corinthe, un autre front est toujours actif dans la station balnéaire de Loutraki, où opèrent 120 pompiers, cinq avions et un hélicoptère.